Üzerine kedi düştü: Hastane 50 bin lira tazminat ödedi

"Bu olay alelade bir kaza olarak nitelendirilemez ve görülemez. Çünkü hastane ortamı güvenlik, hijyen, denetim ve öngörülebilir riskler açısından bertaraf edilmiş olması gerekmektedir. Nitekim müvekkilimiz yaşanan olay neticesinde kuduz aşısı, tetanos aşısı olmak ve antikor kullanmak zorunda kalmıştır. Bu durum sadece bir fiziksel zarara değil müvekkil açısından sağlık hizmetlerine duyulan güven hakkının zedelenmesi anlamını taşımaktadır. Bu hallerden dolayı tarafımızca hasta hakları yönetmeliğinde öngörülen düzenlemelerin, anayasanın ilgili hükümlerinin ve tüketicinin korunması hakkında kanunun ilgili maddelerinin de açıkça ihlal edilerek ayıplı bir hizmetin verilmesinden bahisle tarafımızca dava ikame edilmiş ve ilk duruşmada mahkemece manevi tazminata hükmedilmiştir"