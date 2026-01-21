Yeni Şafak
İş yerinde üşüyen işçi tazminat alabilecek! Soğuk ofis istifası haklı bulundu: Yargıtay noktayı koydu

14:3821/01/2026, Çarşamba
Yargıtay, iş yerinde yeterli ısınma koşulları olmayan ofiste çalışan işçinin istifasını haklı bularak tazminat alabileceğine karar verdi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, bu emsal kararı “çalışma hayatında dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Kış mevsimiyle birlikte pek çok ofiste yeterli ısınma koşullarının bulunmaması çalışanların performansını olumsuz etkileyerek bazı işçileri hukuki yollara başvurmaya zorladı. 

Bir iş yerinde yönetici vekili olarak görev yapan çalışan, merkezi ısıtma sisteminin bulunmadığı ofiste kendi imkanlarıyla ısınmaya çalıştığını ve mesai boyunca kat kat giyinmek zorunda kaldığını belirterek istifa edip durumu mahkemeye taşıdı.

İş yeri yönetimi, “Kendi isteğinle çıktın, tazminat alamazsın” savunmasını yaptı.



Yargıtay soğuk ofis istifasını haklı buldu


Ancak mahkeme ve Yargıtay, çalışanın taleplerini haklı bularak, ekonomik büyümenin işçinin sağlığı ve bedeni pahasına gerçekleşemeyeceğini vurguladı.

Kararda, bu istifanın “kötü çalışma şartlarından haklı bir kaçış” olduğu belirtildi ve işçiye kıdem tazminatının ödenmesine hükmedildi.

Çalışma hayatında dönüm noktası olacak


SGK Uzmanı İsa Karakaş, söz konusu kararı değerlendirerek, “Bu emsal karar, bir iş yerinin yalnızca üretim yapılan bir alan değil, aynı zamanda insanca çalışılan bir ortam olması gerektiğini hatırlatıyor. Çalışma hayatında dönüm noktası niteliğinde” dedi.

Karar, özellikle kış aylarında yeterli ısınma sağlanmayan iş yerlerinde çalışanlara umut verirken, işverenleri de çalışma şartlarını iyileştirme konusunda uyarmış oldu.


