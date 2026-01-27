Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın
Çift arasındaki yaşanan tartışma kanlı bitti: Olayı vatandaşlar ihbar etti

Çift arasındaki yaşanan tartışma kanlı bitti: Olayı vatandaşlar ihbar etti

21:0427/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
58 yaşındaki Nihat Çakır
58 yaşındaki Nihat Çakır

Bartın'da Nihat ve Rukiye çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Nihat Ç. evde bulunan av tüfeğiyle eşini başından vurup öldürmesinin ardından aynı silahı kendi başına dayayarak ateş etti. Olayı ekiplere vatandaşlar ihbar ederken, yaşananlar sırasında çocukların evde bulunmadığı aktarıldı.

Bartın'da Nihat Çakır (58), tartıştığı eşi Rukiye Çakır'ı (44) evin çatı katında av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Derbent köyünde meydana geldi. 2 katlı evin çatı katında 4 çocuklu Nihat ve Rukiye Çakır çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nihat Çakır, evde bulunan av tüfeği ile eşini başından vurduktan sonra kendi başına dayadığı silahı ateşledi. Silah ve kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çatı katında Çakır çiftini kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rukiye ve Nihat Çakır'ın öldüğünü belirledi. Çiftin çocuklarının olay anında evde olmadıkları öğrenildi. Nihat ve Rukiye Çakır’ın cenazeleri, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



#Tartışma
#
#Ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son perde: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? İşte maç programı ve yayın canlı yayın kanalları