Dünyanın gündemine oturan kare: Herkes Netanyahu'nun telefonundaki o detayı konuşuyor...

İşgalci İsrail’in Başbakanı Netanyahu’nun Pazartesi günü gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesi sırasında çekilen fotoğraf beklenmedik bir detayla dünya gündemine oturdu. Netanyahu’nun akıllı telefonunun kamerasını kapatan küçük bir bant parçası, küresel çapta bir siber güvenlik tartışmasını alevlendirdi.

KÜÇÜK BİR BANT BÜYÜK BİR SORU İŞARETİ

Netanyahu’nun paylaşılan son fotoğrafı, içinde bulunduğu ruh halini ve yaşadığı derin korkuyu gözler önüne serdi. Pazartesi günü bir telefon görüşmesi sırasında objektiflere yansıyan karede, Netanyahu’nun telefon kamerasını bir bantla kapattığı görüldü. Dünyanın en gelişmiş siber silahlarına ve istihbarat ağına sahip olmakla övünen İsrail’in Başbakanı Netanyahu'nun bu denli ilkel bir yönteme başvurması paranoyanın itirafı olarak yorumlandı.

Fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, siber güvenlik uzmanları bu "ilkel" görünen önlemi değerlendirdi. Uzmanlara göre, milyon dolarlık siber savunma sistemlerinin yanında bu basit bant, görsel casusluğa karşı en kesin çözüm olarak öne çıkıyor.

Bu tedbirin temel amacı oldukça net:

Cihaza bir casus yazılım bulaşmış olsa bile, saldırgan kamerayı uzaktan aktif ettiğinde karşısında sadece siyah bir ekran buluyor. Özellikle gizli görüşmelerin yapıldığı yüksek güvenlikli odalarda, bu yöntem ortamdan görüntü alınmasını fiziksel olarak imkansız kılıyor.

UZMAN UYARISI: "GÖZÜ KAPATIR AMA KULAĞI DEĞİL"

Güvenlik çevreleri, bu yöntemin görsel takibi engellemek için pratik ve düşük maliyetli bir çözüm olduğunu kabul etse de, bunun tam bir koruma sağlamadığının altını çiziyor.

"Bant yapıştırmak kamerayı kör eder ancak telefonu sağır etmez. Mikrofon dinlemeleri, konum takibi (GPS), mesajlaşma trafiği ve veri hırsızlığı riskleri, kamera kapalı olsa dahi devam etmektedir."

Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte, akıllı telefonlar üzerinden yapılan dijital gözetim ve casus yazılımlar da yeniden gündeme geldi. Cihazların kamerasını uzaktan aktive edebilme ihtimali, bu önleme gerekçe olarak değerlendirildi.







