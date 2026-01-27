Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Dünyanın gündemine oturan kare: Herkes Netanyahu'nun telefonundaki o detayı konuşuyor...

Dünyanın gündemine oturan kare: Herkes Netanyahu'nun telefonundaki o detayı konuşuyor...

15:3027/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun telefonunun kamerasını bantla kapattığı görüldü
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun telefonunun kamerasını bantla kapattığı görüldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Pazartesi günü bir telefon görüşmesi sırasında çekilen fotoğrafı, dünya kamuoyunda beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fotoğrafta Netanyahu’nun telefon kamerasını bantlaması, “kapalı kapılar ardında ne oluyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

İşgalci İsrail’in Başbakanı Netanyahu’nun Pazartesi günü gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesi sırasında çekilen fotoğraf beklenmedik bir detayla dünya gündemine oturdu. Netanyahu’nun akıllı telefonunun kamerasını kapatan küçük bir bant parçası, küresel çapta bir siber güvenlik tartışmasını alevlendirdi.

KÜÇÜK BİR BANT BÜYÜK BİR SORU İŞARETİ

Netanyahu’nun paylaşılan son fotoğrafı, içinde bulunduğu ruh halini ve yaşadığı derin korkuyu gözler önüne serdi. Pazartesi günü bir telefon görüşmesi sırasında objektiflere yansıyan karede, Netanyahu’nun telefon kamerasını bir bantla kapattığı görüldü. Dünyanın en gelişmiş siber silahlarına ve istihbarat ağına sahip olmakla övünen İsrail’in Başbakanı Netanyahu'nun bu denli ilkel bir yönteme başvurması paranoyanın itirafı olarak yorumlandı.

Fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, siber güvenlik uzmanları bu "ilkel" görünen önlemi değerlendirdi. Uzmanlara göre, milyon dolarlık siber savunma sistemlerinin yanında bu basit bant, görsel casusluğa karşı en kesin çözüm olarak öne çıkıyor.

Bu tedbirin temel amacı oldukça net:

Cihaza bir casus yazılım bulaşmış olsa bile, saldırgan kamerayı uzaktan aktif ettiğinde karşısında sadece siyah bir ekran buluyor. Özellikle gizli görüşmelerin yapıldığı yüksek güvenlikli odalarda, bu yöntem ortamdan görüntü alınmasını fiziksel olarak imkansız kılıyor.

UZMAN UYARISI: "GÖZÜ KAPATIR AMA KULAĞI DEĞİL"

Güvenlik çevreleri, bu yöntemin görsel takibi engellemek için pratik ve düşük maliyetli bir çözüm olduğunu kabul etse de, bunun tam bir koruma sağlamadığının altını çiziyor.

"Bant yapıştırmak kamerayı kör eder ancak telefonu sağır etmez. Mikrofon dinlemeleri, konum takibi (GPS), mesajlaşma trafiği ve veri hırsızlığı riskleri, kamera kapalı olsa dahi devam etmektedir."

Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte, akıllı telefonlar üzerinden yapılan dijital gözetim ve casus yazılımlar da yeniden gündeme geldi. Cihazların kamerasını uzaktan aktive edebilme ihtimali, bu önleme gerekçe olarak değerlendirildi.



#Netanyahu
#İsrail
#casus yazılım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çarpım Tablosu Ezberleme: 1'den 10'a En Kolay Teknikler ve Alıştırmalar