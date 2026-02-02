Yeni Şafak
Esenler'de yanan iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu

19:262/02/2026, Pazartesi
AA
İstanbul'un Esenler ilçesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemede, 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Esenler'de, iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından kimliği belirlenemeyen 2 kişiye ait ceset bulundu.

Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangının ardından hasar meydana gelen iş yerine giren ekipler, burada inceleme yaptı.

Bu sırada iş yerinde 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ölen kişilerin henüz kimliği belirlenemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



