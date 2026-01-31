Yeni Şafak
Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

19:0231/01/2026, Cumartesi
AA
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Elazığ’da Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi’nde bulunan oto yedek parça ve tamir dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.

Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parça ve tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.


