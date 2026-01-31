Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Elazığ’da Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi’nde bulunan oto yedek parça ve tamir dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.
Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parça ve tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.
