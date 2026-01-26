Üsküdar'da metrobüste yangın çıktı

Yangın, saat 20.45 sıralarında Altunizade Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Kadıköy istikametine ilerleyen Mehmet Y. idaresindeki 34 FCU 307 plakalı metrobüsün motor bölümünde yolcu indirdiği sırada alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden metrobüs şoförü yangın söndürme tüpüyle motor kısmından yükselen alevleri söndürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Metrobüsün çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Öte yandan metrobüste çıkan yangın çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.