Kazaya karışan araçta yangın paniği

00:0824/01/2026, Cumartesi
IHA
Aracın kaputunda yangın çıktı
Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırıma sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, araçtan duman çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Aksaray’da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde yangın çıktı. Aracın kaputunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olay, Küçük Bölcek Mahallesi eski sanayi üst geçidi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Caddesi istikameti seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 34 DJA 360 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karışırırken, ihbar üzenie olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan duman çıkması üzerine itfaiye ekipleri de gönderilirken, ekipler araç kaputunda çıkan yangını kontrol altına aldı. Polis kaçan sürücünün peşine düştü. Araç ise çekici marifetiyle otoparka çektirilildi.



#Yangın
#Kaza
#Araç
