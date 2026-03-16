Türkiye’den İsrail’in Lübnan harekatına sert tepki: En güçlü şekilde kınıyoruz

17:51 16/03/2026, Pazartesi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekatını en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada, saldırıların bölgedeki istikrarsızlığı derinleştireceği ve yeni bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Öte yandan yapılan açıklamada Türkiye'nin Lübnan'la dayanışma içinde olduğu da ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bölgedeki işgalini genişletme amacı taşıyan Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu harekatın bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği belirtilerek, saldırıların en güçlü biçimde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Binyamin Netanyahu hükümetinin “soykırım ve toplu cezalandırma” politikalarını bu kez Lübnan’da hayata geçirmesinin bölgede yeni bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

"Türkiye Lübnan'la dayanışma içinde"

İsrail’in saldırılarının Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Türkiye’nin Lübnan’la dayanışma içinde olduğu bir kez daha ifade edildi.



