İspanya İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için BM'ye başvurdu

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, Bakan Robles, UNIFIL'de yaklaşık 670 İspanyol askerinin konuşlandırıldığını belirtti.

İsrail'in Lübnan'a ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik günde 60-70 top ve hava saldırısı düzenlediği bilgisini veren Robles, çatışmalar nedeniyle İspanyol askerlerinin uzun saatler boyunca sığınaklarda kaldığını ve durumdan endişe duyduklarını söyledi.