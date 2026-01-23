Yeni Şafak
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araçlara çarptı

22:4623/01/2026, Cuma
DHA
Sürücünün 0.84 promil alkollü olduğu belirlendi
Karabük’te kontrolünü yitiren M.E.B. sokaktaki park halindeki araçlara otomobiliyle çarptı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli bölgeden koşarak uzaklaştı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalanan M.E.B.'in 0.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Karabük’te, 0.84 promil alkollü M.E.B.’nin (25) kullandığı otomobil, sokakta park halindeki araçlara çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi’nde meydana geldi. M.E.B. 'in kontrolünü yitirdiği 78 AAS 404 plakalı otomobil, sokakta park halindeki araçlara çarptı. Kazanın ardından aracını terk eden M.E.B., koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu M.E.B., kısa sürede yakalandı. Ekiplerin yaptığı kontrol sonucu sürücünün 0.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



