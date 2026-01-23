Burdur’da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Denizli’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.