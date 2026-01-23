Yeni Şafak
Burdur’da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

10:0123/01/2026, Cuma
AA
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli-Antalya kara yolunda saat 05.30 sıralarında T.A. (57) yönetimindeki 45 YK 653 plakalı yolcu otobüsü, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 12 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Denizli’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Burdur
#trafik
#kaza
