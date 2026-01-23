Yeni Şafak
Edirne'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

14:5523/01/2026, Cuma
AA
Hasanağa köyü yakınlarında meydana geldi.
Hasanağa köyü yakınlarında meydana geldi.

Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı esnafı, pazar yerinin yeniden açılması talebiyle Edirne Belediyesi önünde bir araya geldi.

M.O. idaresindeki 22 AC 615 plakalı hafif ticari araç, Hasanağa köyü yakınlarında, F.A'nın kullandığı 27 BDY 866 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan hafif ticari araç sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü M.O. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan tır sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.


