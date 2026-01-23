Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeler mevki İstanbul istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve otomobil gişelerde sıkıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Otobüsün çarptığı otomobil gişede sıkıştı: 2 ölü
Gündem / İstanbul
23 Ocak, Cuma
#trafik kazası
#kuzey marmara otoyolu
#İstanbul