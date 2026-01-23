Yeni Şafak
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Otobüsün çarptığı otomobil gişede sıkıştı: 2 ölü

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeler mevki İstanbul istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve otomobil gişelerde sıkıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.


Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı.

Otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.



