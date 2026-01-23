Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Otobüsün çarptığı otomobil gişede sıkıştı: 2 ölü

Otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.