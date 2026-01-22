Fatih'te dergahta çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 2 katlı ahşap dergah binasında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken bir itfaiye eri yaralandı.
Fatih'te bulunan dergahta çıkan yangın bitişiğindeki binaya sıçradı. Dergah kısa sürede tahliye edilirken yangına müdahale eden bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın havadan görüntülendi.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap dergah binasında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede ahşap binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede sokağa gelen itfaiye araçları sokakta bulunan hatalı park edilmiş araçlar nedeniyle binaya ulaşmakta güçlük çekti. Bu sırada alevler bitişikte bulunan 2 katlı ahşap binaya da sıçradı. Binalarda bulunanlar kısa sürede tahliye edildi. Yangına müdahale sırasında elinden hafif şekilde yaralanan itfaiye eri sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Dergah kullanılamaz hale gelirken söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.