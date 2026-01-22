Fatih'te dergahta çıkan yangın söndürüldü

"Tekke olarak kullanılıyor. Okuyan çocuklar var. Ben de yan binada oturuyorum. Allah'a şükür oraya sıçramadı. İtfaiye şuan söndürdü. İçeride bir kız çocuğu vardı, dışarıya çıktı. Elektrik kablosundan çıkmış ama her tarafı sardı. Sirenler çaldı. Tarihi bina daha önce onarıldı. Allah'tan içeride kimse yoktu çıkmışlar. Bolu'daki Grand Hotel gibi yandı. Her tarafını sardı. İki taraflı araç park etmişler. Yanan binanın orada kaç tane araba var. Arabaları çekmiyorlar. Yangın araçları buraya zor yanaştı. İtfaiye buraya giremedi, 45 dakikada geldi. İtfaiye girebilseydi bu kadar uzamazdı. Trafikteki araçlar bile itfaiye araçlarına yol vermiyor. Buna çok büyük ceza olmalı. Söndürüldü ama tahta bina gitti"