Acılarımız küllenmedi: Kartalkaya yangının üzerinden bir yıl geçti

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi, facianın 1. yılında düzenlenen anma programıyla yad edildi. Aileler ve vatandaşlar, yangının çıktığı saat olan 03.17’de otelin önünde bir araya geldi. Yangında oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, “Zaman acılarımızı küllendirmedi” diyerek yargılama sonucunda verilen emsal kararın ailelerde karşılık bulduğunu ifade etti.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının 1. yılında, hayatını kaybeden 78 kişi için anma programı düzenlendi. Aileler ve vatandaşlar, yangının meydana geldiği saat 03.17'de otelin önünde bir araya geldi. Otelin önündeki alana hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının konulmasının ardından karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı, dilek balonları gökyüzüne uçuruldu. Yangında yaşamını yitirenlerin isimleri lazerle otelin ön cephesine yansıtıldı.
BİZ ÖLDÜK DÜNYADA KALDIK
Yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı yitiren Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, tam bir yıl önce, bunun gibi zifiri karanlık bir gecede 78 canlarını kaybettiklerini söyleyerek "Acılarımız hiçbir zaman eksilmedi. Zaman küllendirmedi" diye konuştu. Bir yıla yakın süren yargılama sonucunda Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin toplum vicdanında da yerini bulan ve emsal olabilecek karara imza attığını ifade eden Gençbay, şöyle devam etti: "Bu tür organize kötülüklerin bir daha yaşanmaması, toplumları içten içe kemiren cezasızlık algısının bu toplumun gündeminden sökülüp atılması, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısının sökülüp atılması için emsal olabilecek karara imza attılar." Yiğit Gençbay'ın teyzesi Sibel Özdemir de söyleyecek çok sözlerinin olduğunu belirterek, "Biz öldük, dünyada kaldık. 365 gün, düşünmediğimiz, dua etmediğimiz, anmadığımız hiçbir an olmadı" ifadesini kullandı. Yangında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina Akişli'yi kaybeden Oktay Akişli ise artık her şeyini kaybetmiş birisi olduğunu söyledi. Ailelere destek için İstanbul'dan gelen Can Kaya, acılarını paylaşmak için buraya geldiğini vurguladı.
SESSİZ YÜRÜYÜŞ
Yangında hayatını kaybedenler için de dün öğle saatlerinde bir yürüyüş düzenlendi. İzzet Baysal Anıtı önünde bir araya gelen aileler ve vatandaşlar, ellerinde karanfiller ve hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı pankartla Anıtpark'a kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.