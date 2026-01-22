Yeni Şafak
Davos'ta yangın tahliyesi

Davos'ta yangın tahliyesi

08:1322/01/2026, Perşembe
AA
Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı alan yangın ihbarı nedeniyle tahliye edildi.
Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı alan yangın ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yapıldığı alan, yangın ihbarı nedeniyle geçici olarak tahliye edildi.

ABD'de yayın yapan FOX Business kanalının muhabiri Edward Lawrence, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, WEF'in yapıldığı Kongre Merkezi'nin, yakınındaki bir bölümden dumanlar yükselmesi nedeniyle tahliye edildiğini belirtti.

Lawrence, söz konusu alanın yangın ihbarını alan itfaiye ekiplerince kontrol edildikten sonra tahliyenin sonlandırıldığını aktardı.

İngiltere merkezli LBC gazetesinde yer alan haberde ise dumanların yükselmesinin nedeninin, Kongre Merkezi'nin yakınındaki küçük bir ahşap kulübede çıkan bir yangın olduğu bildirildi.

Çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

#Davos
#tahliye
#yangın ihbarı
