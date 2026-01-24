Yeni Şafak
Sancaktepe’de korkutan yangın: Ahşap binada çıkan yangın büyük panik yaşatı

07:3924/01/2026, Cumartesi
DHA
Sancaktepe’de ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe’de ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Sancaktepe’de iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 05.45 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Türkan Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Binadan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


#Sancaktepe
#yangın
#ahşap bina
