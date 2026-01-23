Kocaeli’de atık plastik deposunda yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde atık plastik deposunda yangın çıktı. Ekipler, depodaki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Pelitli Mahallesi 4464 Sokak’taki atık plastik deposunda çıktı. Depodan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca, çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri destek olarak adrese yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin, depodaki söndürme çalışmaları devam ediyor.

1 /9 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir atık plastik deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.





2 /9 Alevler, Pelitli Mahallesi 4464 Sokak üzerinde yer alan tesiste saat 19.00 sıralarında yükselmeye başladı.





3 /9 Depodan dumanların ve alevlerin yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.



4 /9 Yangının boyutları nedeniyle sadece Gebze’den değil, çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.





5 /9 Ekipler, plastik atıkların yanmasıyla büyüyen alevleri bastırmak için olay yerinde yoğun bir çaba sarf etti.





6 /9 İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren etkili müdahalesi sonucunda yangın büyük oranda kontrol altına alındı.





7 /9 Yangın kontrol altına alınmış olsa da, depodaki söndürme çalışmaları tedbir amaçlı olarak sürdürülüyor.





8 /9

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

