Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sarıyer'de şüpheli yangın: 5 otomobil alevlere teslim oldu

Sarıyer'de şüpheli yangın: 5 otomobil alevlere teslim oldu

07:3131/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Otoparkta park halindeki 5 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Otoparkta park halindeki 5 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sarıyer’de bulunan bir otoparkta park halinde bulunan 5 araç şüpheli bir şekilde alevlere teslim oldu. Gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın ile ilgili inceleme devam ediyor.

Sarıyer'de oto sanayi sitesi otoparkında çıkan ve 5 otomobilin hasar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi otoparkında aralarında tamir için bekleyen otomobillerin de bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında alevlerin otoparkın diğer kısımlarına sıçraması önlendi.

Olayda yanan 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.



#Maslak Oto Sanayi Sitesi
#Sanayi sitesi yangın
#sarıyer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı