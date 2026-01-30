Yeni Şafak
Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda yangın paniği

Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda yangın paniği

30/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
IHA
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 7 katlı bir apartmanın son katında yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanın son katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerince tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

