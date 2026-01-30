Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda yangın paniği

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanın son katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerince tarafından söndürüldü.