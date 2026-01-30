Tüpten tüpe gaz dolumu yaparken evi yaktı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda kullanılan piknik tüpü de itfaiye ekipleri tarafından evden uzaklaştırıldı.