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İstanbul Valisi Gül'den sağanak nedeniyle su baskını yaşanan Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız

İstanbul Valisi Gül'den sağanak nedeniyle su baskını yaşanan Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'na ziyaret: Maddi zararların tamamını karşılayacağız

18:155/07/2026, Pazar
AA
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İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda meydana gelen su baskınından etkilenen esnafı ziyaret etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda meydana gelen su baskınından etkilenen esnafı ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, dün etkili olan sağanak nedeniyle su baskını yaşanan Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret etti. Esnafa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül "Maddi zararların tamamını karşılayacağız. Ancak biliyoruz ki yılların emeğiyle bir araya getirilen, her biri ayrı bir hatıra taşıyan kitapların, belgelerin ve nadide eserlerin kaybını hiçbir maddi destek telafi edemez' dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda su baskınından etkilenen esnafı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

Paylaşımında, çarşıda yaşanan su baskınının ardından oluşan zarara değinen Gül, şunları kaydetti:

"Maddi zararların tamamını karşılayacağız. Ancak biliyoruz ki yılların emeğiyle bir araya getirilen, her biri ayrı bir hatıra taşıyan kitapların, belgelerin ve nadide eserlerin kaybını hiçbir maddi destek telafi edemez. Kaybolan sadece kağıt değil, şehrimizin hafızasının ve kültürel mirasının da bir parçasıdır. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yeniden ayağa kaldırmak için esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."


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