Ordu'da kaybolan yaşlı adam ekipler tarafından bulundu

21:3328/05/2026, Perşembe
IHA
Ordu’da kayıp Alzheimer hastası 81 yaşındaki Fahri Günaydın bulundu

Ordu'da evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen 81 yaşındaki Fahri Günaydın’ın yakınları kayıp ihbarında bulundu. Alzheimer hastası yaşlı adam, kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta bugün ormanlık alanda bulundu.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışması sonucu 1 gün sonra sağ olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Tarlacık Mahallesi’ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Fahri Günaydın’ın (81) yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla Günaydın’ın bulunması için çalışma başlattı. Günaydın, ekiplerin arama çalışmaları sonucu kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta bugün ormanlık alanda sağ olarak bulundu.


Sağlık kontrolleri için Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Günaydın’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#Kayıp
#Alzheimer Hastası
#Yaşlı Adam
