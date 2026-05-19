Köpek sahiplerine sigorta şartı: Tasmasız gezdirmek yasak, ihmalin cezası 1 milyon 100 bin TL oldu

Almanya’da evcil hayvan sahiplerine yönelik denetim ve yaptırımlar her geçen yıl daha da sıkı hale geliyor.

Özellikle köpek sahiplerine yönelik kurallar; hayvan refahı, toplum düzeni ve kamu güvenliği gerekçesiyle genişletilirken, kurallara uymayanlara ağır para cezaları ve hapis cezaları uygulanıyor.

Köln kentinde yaşayan Yasemin Göç, köpek sahiplerinin yalnızca bireysel değil, ciddi yasal sorumluluklar da taşıdığına dikkat çekti.

Göç, "Bireysel sorumluluklar haricinde kanuni sorumlulukları da var. Öncelikle bir sorumluluk sigortası mecburiyeti var. Herkes, köpekler için sokakta şahsa veya eşyaya verilecek olan zarardan dolayı sorumluluk sigortası yapmakla yükümlü. Almanya’da sağlık sigortası bireyin kendi inisiyatifine kalmış bir şey. Yani isterseniz köpeğinize bir sağlık sigortası yaparsınız. Bu tabii ki bilinçli hayvanseverler için. Yarın bir gün hastalandıklarında her imkanı sağlayabilmek amacıyla aslında önemli bir sağlık sigortası sorumlulukları var" dedi.

"Serbest köpek dolaştıramazsınız"

Toplumsal kurallara da dikkat çeken Göç, "Topluma uyum açısından birçok sorumluluğumuz var. Sokakları temiz tutmak veya ses kirliliği oluşturmamak amacıyla başka insanlara fazla yaklaşmaması kanunları var. Belirli bir boyuta kadar olan köpeklerle ilgili belgeye ihtiyacınız yok. Ama köpeğin belirli ırklara girdiklerinde belgeleri var. Mecburiyeti olan, onları tutabilmek için evde aynı zamanda belirli bir kilo veya boya geldiklerinde sizin gidip bir takım sınavlara, eğitimlere katılarak o sorumlulukları da karşılamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Almanya’da köpeklerin her yerde serbest dolaştırılamadığını anlatan Göç, "Serbest köpek dolaştıramazsınız burada. Onun için özel belirlenmiş olan bölgeler var. İşte burada tasmalı olması gerekiyor. Burada tasmasız dolaştırabilirsiniz diye herkesin bilebileceği ve işaretlerle belirlenmiş olan alanlar var" diye konuştu.

Hayvan sahiplenmenin ciddi sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Yasemin Göç, "Bir köpeğin sorumluluğunun ne olduğunu insanın ilk önce kendisinin bilmesi gerekiyor. Yani ben istediğim gibi tatile gidemem, istediğim gibi her gün hareket edemem. Onun belirli saatlerde dışarı çıkması gerekiyor, 4 saatten fazla yalnız kalmaması gerekiyor gibi birçok şeyi ilk önce bizim öğrenip bu sorumluluğun ne olduğunu anlamamız gerekiyor ki bir köpeği eve almadan önce bunu düşünebilelim" dedi.

Türkiye’de de daha güçlü yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunan Göç, "Sokak hayvanlarının azalması ve hayvanın daha özgür ve düzgün yaşayabilmesi için birtakım yaptırımların uygulanması gerektiğine inanıyorum. Hayvana bir çip takılması, onun sonsuza dek izlenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması, aşılarının yapılması hem hayvana hem topluma zarar vermeyecek şekilde uyum içinde yaşanması için önemli. Maalesef Türkiye’de henüz tam olarak bu düzeye gelinmiş durumda değil" ifadelerini kullandı.,

"Sahipsiz köpeğe pek rastlayamazsınız"

Almanya’nın Brühl kentinde yaşayan Zafer Akdemir ise köpeğe ve topluma karşı sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda köpek sahibinin ağır cezalara tabi tutulduğunu dile getirdi. Akdemir, "Almanya’da genelde sahipsiz köpeği pek bulamazsınız. Artık siz kendiniz köpeğinizden bıkıp sokağa salma kararında bulunduğunuz takdirde şikayet edilip 25 bin euroya kadar bir cezaya çarptırılabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Sokakta bulunan sahipsiz hayvanların devlet tarafından toplandığını belirten Akdemir, "Velev ki sokakta sahipsiz köpeğe rastlanıldı, o zaman bu hayvanlar devlet tarafından toplanıp hayvan barınaklarına yerleştiriliyorlar. Hatta çoğu zaman ilgili insanlar köpek sahibi olmak istediği zaman gidip hayvan barınaklarından köpekleri temin edebiliyorlar" dedi.

Toplum baskısının da önemli olduğunu vurgulayan Akdemir, "Toplumda hayvanla beraber yanlış bir harekette bulunduğunuz halde bile şikayet edilebiliyorsunuz. Köpek sahibi olmanın bayağı yüklü sorumlulukları var. Bu ilk etapta vergiden başlıyor. Haricinde düzenli veteriner kontrolleri yaptırmanız gerekiyor. Toplumda hayvanı belirli kurallara göre sokağa sürmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Köpeğe kötü davranıldığında hemen şikayet ediliyor"

Almanya’da yaşayan Meryem Kaya da son yıllarda denetimlerin ve cezaların arttığını söyledi. Kaya, Almanya’da kontrollerin ve cezaların arttığını belirterek, köpeğin dışkısını temizlemeyen sahiplere yaklaşık 50 euro para cezası verildiğini bildirdi. Komşuların da hayvan hakları konusunda oldukça hassas olduğunu ifade eden Kaya, "Komşularınız görüyor, köpeğinize iyi davranmıyorsunuz, hemen şikayet ediyorlar. Polis olsun, Ordnungsamt (Zabıta) olsun. Yani bence güzel bir şey bu. Çünkü herkes maalesef alıyorlar, hayvanlara bakmıyorlar. Bu çocuk oyuncağı değil" dedi.

Hayvan bakımının büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Kaya, "Aynı çocuk gibi ilgi istiyor, hasta oluyor. Veteriner masrafları olsun, yiyecekleri, içecekleri" ifadelerini kullandı.

Mahallelerinde yaşanan bir olayı anlatan Kaya, "Bizim evin birkaç ev aşağısında da böyle bir durum olmuştu. İlgilenmedikleri zaman Almanlar çok dikkat ediyor. Mesela zincire bağlamak yasaktır burada. Veyahut da tüm gün havlıyormuş. Polisler geldi baktı, köpeği dövüyorlar mı diye kontrol ettiler. Sonradan herhalde devamlı uğraşmışlar, köpeği en sonunda geri gönderdiler Türkiye’ye" dedi.

Köpeklerin sürekli zincire bağlı tutulmaları ise genel olarak yasak kabul ediliyor

2022’de yürürlüğe giren düzenlemeye göre Almanya’da köpeklerin günde en az iki kez ve her seferinde en az bir saat gezdirilmesi gerekiyor. Sürekli zincire bağlı tutulmaları ise genel olarak yasak kabul ediliyor. Yetkililer ayrıca köpeklerin sosyalleştirilmesini ve zihinsel olarak aktif tutulmasını da hayvan sahiplerinin sorumlulukları arasında değerlendiriyor.

Öte yandan, eyaletlere göre değişmekle birlikte; doktor muayenehaneleri, süpermarketler, anaokulları, çocuk oyun alanları, okullar, tiyatrolar, sinemalar, kiliseler ve yüzme havuzları gibi alanlara köpek girişine sınırlamalar getirilebiliyor. Tehlikeli olarak sınıflandırılan köpekler için ise ağızlık, tasma ve zorunlu sorumluluk sigortası gibi ek kurallar uygulanıyor.







