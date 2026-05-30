Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Evinin girişinde yakaladı: Bu canlıyı görmek neredeyse imkânsız

Evinin girişinde yakaladı: Bu canlıyı görmek neredeyse imkânsız

09:3430/05/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Elazığ’da benekli semender görüldü
Elazığ’da benekli semender görüldü

Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan benekli semender görüntülendi. Benekli semender bir süre sonra gözden kayboldu.

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Arslantaşı köyünde bir vatandaş, evinin giriş kısmında nadir görülen sarı benekli semenderi fark etti. Ardından cep telefonunu çıkaran şahıs, semenderin fotoğrafını çekti. Benekli semender bir süre sonra gözden kayboldu.

Sarı semenderler, ekosistem için önemli canlılar arasında yer alıyor. Uzmanlar, benzer durumlarda hayvanların doğaya salınmasının biyolojik denge açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor.



#Elazığ
#benekli semender
#sarı semender
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 2+1 ve 3+1 Daire Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 500 Bin Sosyal Konut TOKİ Konut Belirleme Kuraları İçin Tarih Belli Oldu Mu?