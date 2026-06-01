Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 organizatör tutuklandı

Bursa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 organizatör tutuklandı

16:301/06/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Bursa
Bursa

Bursa’da durdurulan araçta 5 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, 2 organizatör şüphelisinden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Bursa-Ankara Yolu Kestel girişi ile Gemlik Yolu Kurşunlu yol ayrımında durdurulan iki araçta yapılan kontrollerde, yolcu olarak bulunan toplam 5 yabancı uyruklu şahsın kimliksiz olduğu, Türkiye’de yasal kalış haklarının bulunmadığı ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yapılan araştırmalarda, yabancı uyruklu şahısların organizatörlerle ücret karşılığında anlaşarak farklı illere sevk edilmek istendiği belirlendi. Göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen araç sürücüsü 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.




#Bursa
#göçmen kaçakçılığı
#operasyon
#organizatör
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye mi geçti?