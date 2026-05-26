Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan ve Azerbaycan uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-12", Ayvacık açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
"TCSG-6" ve "KB-119" botları tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 9'u çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.