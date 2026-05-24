İzmir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 organizatör tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Yenice Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çeşme Otoyolu güzergahı üzerinde ve Çeşme gişelerinde durumundan şüphelenilen 3 aracı durdurdu.

Jandarma ekiplerince araçlarda yapılan arama ve kimlik kontrollerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 12 düzensiz göçmen ile araçların sürücüsü olan ve göçmen kaçakçılığını organize ettikleri değerlendirilen A.Ü., A.E. ve C.K. isimli 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.