İzmir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 organizatör tutuklandı

11:2824/05/2026, Pazar
IHA
Foto: Arşiv.
İzmir’in Çeşme ilçesinde jandarma ekiplerince otoyol üzerinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 organizatör şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 3 ayrı araçta toplam 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Yenice Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çeşme Otoyolu güzergahı üzerinde ve Çeşme gişelerinde durumundan şüphelenilen 3 aracı durdurdu.

Jandarma ekiplerince araçlarda yapılan arama ve kimlik kontrollerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 12 düzensiz göçmen ile araçların sürücüsü olan ve göçmen kaçakçılığını organize ettikleri değerlendirilen A.Ü., A.E. ve C.K. isimli 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Organizatörler cezaevine gönderildi

Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ü., A.E. ve C.K., jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 organizatör şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan 12 düzensiz göçmen ise, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.



