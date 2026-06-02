Batman’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, saat 15.30’da Batman-Diyarbakır karayolu Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından kamyon şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.