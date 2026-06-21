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Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu: Üç kişi tutuklandı

Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu: Üç kişi tutuklandı

21:2721/06/2026, Pazar
AA
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Aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 37 fişek ele geçirildi.
Aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 37 fişek ele geçirildi.

Denizli’de silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir otomobil ve iş yerinde yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 37 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 2'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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