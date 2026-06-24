Hasadın sürdüğü Gündüzbey Mahallesi’nde üreticiler, bu yıl ürün kalitesinden memnun olduklarını, bahçelerde etkisini artıran kök kurdu zararlısı ve yüksek işçilik maliyetlerinin ise üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Bölgede yıllardır kiraz üreticiliği yapan Mehmet Mesut Toros, dalbastı kirazının görünümü ve aromasının tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Son yıllarda bahçelerde kök kurdu sorununun yaygınlaştığını belirten Toros, "Bu zararlı ağaçların kökünü yiyerek kurumasına neden oluyor. Gündüzbey’de neredeyse her bahçede görülmeye başladı. Bunun yanında en büyük sorunumuz işçi bulamamak. Bugün kiraz toplamaya gelen bir işçi günlük 3 bin lira istiyor. Yemek ve diğer giderlerle maliyet 4 bin liraya yaklaşıyor. Buna rağmen kalifiye işçi bulamıyoruz" dedi.