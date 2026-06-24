İstanbul'da kiracı faciası: 61 yaşındaki ev sahibini öldürdü

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde kiracısı C.D. ile tartışan ev sahibi Niyazi Tanyeli, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tanyeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken; kaçan zanlı polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta iddiaya göre, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Niyazi Tanyeli ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tanyeli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri ise kaçan şüpheli C.D.'yi saldırıda kullandığı bıçak ile beraber yakaladı.
Kavga sonrası yaşananlar kaydedildi
Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Tanyeli'nin bıçaklanmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.