Ağaçtan düşüp hastaneye kaldırıldı: Taburcu olduktan bir gün sonra evinde ölü bulundu

Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartman dairesinde tek başına yaşayan İsmail Koç, dün ıhlamur toplamak amacıyla çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koç, akşam saatlerinde taburcu edildi. Evine dönen İsmail Koç, bu sabah yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, İsmail Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hayat

Anne baba ve ağabeyini öldüren sanık: Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum

Hayat

Tokat'ta vücuduna tutunan keneyi çıkardıktan 4 gün sonra öldü

Gündem

Ece İrtem'in otopsi sonucu çıktı: Maymun ısırması değil alkol zehirlenmesi