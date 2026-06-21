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TEM'de seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

TEM'de seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

23:3621/06/2026, Pazar
IHA
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Alevler, tırın kupasıyla dorsenin bir bölümünü sardı.
Alevler, tırın kupasıyla dorsenin bir bölümünü sardı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Ankara istikametine ilerleyen bir tırın motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Sürücünün aracı emniyet şeridine çekerek son anda kurtulduğu olayda, alevler kupayı ve dorsenin bir bölümünü sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeyken motoru alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu Bolu geçişi Dağkent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hızla emniyet şeridine çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından büyüyen alevler, kısa sürede tırın kupasını ve dorsenin bir bölümünü sardı. Otoyolda seyreden diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan yangında alevler adeta geceyi aydınlattı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alev alev yanan araca müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.



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