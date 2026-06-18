Bolu’daki göçükte 26 saatlik mücadele: İşçiyi çıkarma çalışmaları sürüyor

"Arama ve kurtarma çalışmaları Mengen Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yoğun ve titiz şekilde sürdürülmektedir. Yanar Elmas Madencilik ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri, bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur. Olayla ilgili idari ve adli işlemler başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle takip edilmektedir."