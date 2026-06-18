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Bolu’daki göçükte 26 saatlik mücadele: İşçiyi çıkarma çalışmaları sürüyor

Bolu’daki göçükte 26 saatlik mücadele: İşçiyi çıkarma çalışmaları sürüyor

11:3118/06/2026, Perşembe
AA
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Kapatılan maden ocağında mahsur kalan işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor
Kapatılan maden ocağında mahsur kalan işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor

Bolu'nun Mengen ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılması için yürütülen çalışmalar 26 saattir sürüyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında dün göçük meydana gelmişti. Göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağına dün sabah saat 08.30 sıralarında genel kontrol amacıyla giren işçilerin bulunduğu bölgede göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, toprak altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin mesaisi gece boyunca devam etti

Hayatını kaybeden işçinin cenazesini çıkarmak için başlatılan çalışmalara, dün ocakta çıkan yangın ve açığa çıkan gaz nedeniyle zorunlu olarak ara verilmişti. Bölgeye yönlendirilen Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı uzman tahlisiye (kurtarma) ekipleri ile itfaiye ve AFAD personelinin çalışmaları sonucunda, ocaktaki yoğun duman ve gaz tamamen tahliye edildi.

Güvenli ortamın sağlanmasının ardından ekiplerin çalışmaları gece boyunca kesintisiz olarak devam etti. Bölgede 26. saatine giren yoğun çalışmalar neticesinde, işçi Muhammet Özkul'un cenazesinin bugün göçük altından çıkarılması bekleniyor.

Valilikten açıklama

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.32'de Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bulunan özel işletmeye ait sahada göçük meydana geldiği ihbarı alındığı belirtildi.

Bir işçinin göçük altında kaldığı bilgisinin alınmasının ardından olay yerine AFAD başta olmak üzere itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama ve kurtarma çalışmaları Mengen Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yoğun ve titiz şekilde sürdürülmektedir. Yanar Elmas Madencilik ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri, bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur. Olayla ilgili idari ve adli işlemler başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle takip edilmektedir."



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