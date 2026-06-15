Yardım ederken canından oluyordu: Arızalanan ATV'yi tamir ettiği sırada otomobil çarptı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde dün akşam saatlerinde Bolu-Mudurnu kara yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde arızalanan ATV’yi gören F.Ö., sürücüye yardımcı olmak istedi.

Mudurnu’dan Bolu yönüne seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen M.B. yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde bulunan ve ATV’yi tamir etmeye çalışan F.Ö.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.Ö. ile ATV yol kenarındaki istinat duvarına doğru savruldu.





İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.





Kazaya karışan araç ile sürücü tespit edildi

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve kaza yerinde otomobilden kopan parçaları değerlendiren ekipler, kazaya karışan araç ile sürücüyü tespit etti.

Bolu’da bulunduğu belirlenen M.B., polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



















