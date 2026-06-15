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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü yaralı

20:1515/06/2026, Pazartesi
IHA
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Takla atan otomobildeki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Takla atan otomobildeki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, K.K. (28) yönetimindeki 51 AFF 424 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı sürücü K.K.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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