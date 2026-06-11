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Tırın üzerine geldiğini sandı: Şarampole yuvarlandı

Tırın üzerine geldiğini sandı: Şarampole yuvarlandı

00:3611/06/2026, Perşembe
IHA
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilerek takla attı.
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilerek takla attı.

Kayseri-Niğde Karayolu'nda yoğun trafikte seyreden bir sürücü, dönüş yapan tırın üzerine geldiğini düşününce panik yaşadı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta maddi hasar oluştu.

Kayseri’de yoğun araç trafiğinde karşı yönden gelen tırın üzerine geldiğini düşünerek tedirgin olan sürücü, kontrolünü kaybedip şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında yoğun araç trafiğinin bulunduğu yolun karşısından ilerleyen otomobil sürücüsü dönüş yapan tırı görünce tedirgin oldu. Tırın üzerine geldiğini zanneden sürücü kontrolünü kaybederek, önce sol saha sonrada sağ yaparak, kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan otomobil sürücüsünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.



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