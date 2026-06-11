Kayseri'deki bir AVM'de 'canlı bomba' alarmı: Asılsız ihbarı yapan şahıs yakalandı

Kayseri’de saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. AVM’de ankesörlü telefonla ‘canlı bomba’ şüphelisi birinin bulunduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. AVM ve çevresine İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller ve aramalar sonucunda olumsuz bir duruma rastlanılmadı. Yapılan kamera incelemeleri ve çevre araştırmaları sonucunda ihbarı yapan kişinin M.B.T., olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan M.B.T., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.