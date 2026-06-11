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Kayseri'deki bir AVM'de 'canlı bomba' alarmı: Asılsız ihbarı yapan şahıs yakalandı

Kayseri'deki bir AVM'de 'canlı bomba' alarmı: Asılsız ihbarı yapan şahıs yakalandı

00:3111/06/2026, Perşembe
DHA
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Kayseri’de AVM’de asılsız ‘canlı bomba’ ihbarı yapan çocuk yakalandı
Kayseri’de AVM’de asılsız ‘canlı bomba’ ihbarı yapan çocuk yakalandı

Melikgazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde ankesörlü telefonla 'canlı bomba' ihbarı yapılması üzerine bölgeye çok sayıda uzman polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı detaylı aramalar sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmazken, asılsız ihbarda bulunduğu belirlenen M.B.T. polis tarafından yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kayseri’de saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. AVM’de ankesörlü telefonla ‘canlı bomba’ şüphelisi birinin bulunduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. AVM ve çevresine İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller ve aramalar sonucunda olumsuz bir duruma rastlanılmadı. Yapılan kamera incelemeleri ve çevre araştırmaları sonucunda ihbarı yapan kişinin M.B.T., olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan M.B.T., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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