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Yapay zeka görselleriyle kendisini MİT’le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

Yapay zeka görselleriyle kendisini MİT’le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

22:3310/06/2026, Çarşamba
DHA
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Yapay zeka destekli içerikler üreterek dolandırıcılık yapan B.N.E., gözaltına alındı.
Yapay zeka destekli içerikler üreterek dolandırıcılık yapan B.N.E., gözaltına alındı.

Gaziantep'te dijital mecralar üzerinden kendisini devlet kademeleriyle görüşmüş gibi gösteren yapay zeka içerikleri yayımlayan B.N.E. gözaltına alındı. Emniyetteki incelemelerde, şüphelinin aynı yıl içinde 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından da adli işlem gördüğü ve UYAP kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Gaziantep’te oturduğu öğrenilen B.N.E.’nin uzun süredir kendisini kamu yöneticileri ve birimleriyle irtibatlı gösteren yapay zeka destekli içerikler üretip sanal medya hesaplarında paylaştığı tespit edildi. Aralarında MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de olduğu kişilerle görüşmüş gibi fotoğraf paylaşan B.N.E., Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

B.N.E. hakkında 'kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından UYAP kaydının bulunduğu, şüphelinin bu yıl Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından da gözaltına alındığı öğrenildi.



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