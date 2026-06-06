Öğrenci IBAN’larıyla yasa dışı bahis!

Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürüyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen iki ayrı soruşturmayla, yasa dışı bahis baronlarına büyük darbe vuruldu. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada yasa dışı bahiste toplam işlem hacminin 193 milyar 367,6 milyon TL (yaklaşık 4 milyar dolar) olduğu belirlendi. Yasa dışı bahse aracılık eden, suçtan elde edilen geliri hesaplarda toplayan ve paranın izini yok etmeye çalışan 104 şüphelinin yakalanması için 27 ilde operasyon düzenlendi. 80 şüpheli gözaltına alındı. 11 şirket, 45 araç, 16 konuta ve 11 tarla ile arsaya olmak üzere 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları bloke edildi. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetinde kullanılan bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. 26 şüpheliye yönelik İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da operasyonlar yapıldı.