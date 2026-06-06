Öğrenci IBAN’larıyla yasa dışı bahis!

Yasa dışı bahis şebekelerine yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 kişi gözaltına alındı. Şebekenin genelde paraya muhtaç öğrencilerin banka hesaplarını kullandığı, gelen paranın bu hesaplarda topladığı belirlendi. Yüzlerce hesap sahibine 100’er bin TL komisyon verildiği ve her bir hesabın en düşük işlem hacminin 90 milyon TL olduğu öğrenildi.
Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürüyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen iki ayrı soruşturmayla, yasa dışı bahis baronlarına büyük darbe vuruldu. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada yasa dışı bahiste toplam işlem hacminin 193 milyar 367,6 milyon TL (yaklaşık 4 milyar dolar) olduğu belirlendi. Yasa dışı bahse aracılık eden, suçtan elde edilen geliri hesaplarda toplayan ve paranın izini yok etmeye çalışan 104 şüphelinin yakalanması için 27 ilde operasyon düzenlendi. 80 şüpheli gözaltına alındı. 11 şirket, 45 araç, 16 konuta ve 11 tarla ile arsaya olmak üzere 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları bloke edildi. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetinde kullanılan bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. 26 şüpheliye yönelik İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da operasyonlar yapıldı.
HAVUZ HESAPTA YÜZLERCE IBAN
27 ilde düzenlenen dev operasyona ilişkin önemli bilgilere ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın hazırladığı raporda, liderliğini İbrahim Özgür Özel’in yaptığı, aralarında Kapalıçarşı’daki Kayalar Döviz sahiplerinin de olduğu şebekenin “Havuz Hesap” denilen bir sistem kurduğu ortaya çıkarıldı. Şebekenin genelde geliri düşük, işsiz ve paraya muhtaç öğrencilerin banka hesaplarını kullandığı, bu kişilerin IBAN numaralarının yasa dışı bahse entegre edilip gelen paranın bu hesaplarda toplandığı belirlendi. Yüzlerce hesap sahibine 100’er bin TL komisyon verildiği ve her bir hesabın en düşük işlem hacminin 90 milyon TL olduğu öğrenildi.
PARANIN İZİ BÖYLE YOK EDİLİYOR
Bahis kazancının şahısların hesaplarında dolaştırıldıktan sonra henüz tespiti yapılamayan 7 ayrı kripto cüzdana, oradan 3 kripto cüzdana, son olarak 1 kripto cüzdana ve yurt dışı hesaplara aktarılıp paranın izinin yok edildiği anlaşıldı. Paranın bir kısmının da şebekeye ait 11 şirket üzerinde dolaştırıldığı günyüzüne çıktı. Bu şirketlerden 4’ünün tasfiye halinde olması, kurulup bu amaç doğrultusunda kullanıldıktan sonra süresini tamamlayan şirketlerin kapatıldığını ortaya koydu.