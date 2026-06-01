0850'li hatlara dikkat: Dolandırıcılar telefonda tuzak kuruyor

Son dönemde yürütülen bilişim suçları soruşturmalarında, organize suç ağlarının ilk hedeflerinden birinin vatandaşların telefon numaraları olduğu belirlendi. Soruşturma dosyalarına göre yasa dışı “panel” sistemleri üzerinden telefon numarası sorgulayan suç ağları; banka dolandırıcılığı, sahte e-imza işlemleri, yasa dışı bahis, POS tefeciliği ve hesap kiralama organizasyonlarında bu verileri kullanıyor.





0850’li hatlar üzerinden güven tuzağı

Adli kaynaklara göre son dönemde özellikle 0850’li hatlar üzerinden gerçekleştirilen aramalarda dikkat çekici artış yaşanıyor. Suç ağlarının, kurumsal çağrı merkezi görünümü verdiği için vatandaşlarda güven hissi oluşturmak amacıyla bu numaraları tercih ettiği belirtiliyor. Soruşturma dosyalarında; “kargonuz teslim edilemedi”, “bankacılık işleminizde şüpheli hareket tespit edildi”, “üyeliğiniz yenilenecek” veya “hakkınızda icra işlemi başlatıldı” gibi senaryolarla vatandaşların paniğe sürüklendiği kaydediliyor. BTK’nın son dönemde 0850 ve benzeri numaralar üzerinden yapılan izinsiz ticari ileti ve oltalama girişimlerine karşı yeni teknik tedbirler üzerinde çalıştığı belirtilirken, uzmanlar vatandaşların yalnızca numaranın kurumsal görünmesine güvenmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.





Telefon numarasıyla dijital profil çıkarılıyor

Adli kaynakların verdiği bilgilere göre suç örgütleri, yalnızca bir telefon numarası üzerinden vatandaşların adres bilgilerine, aile yakınlarına, kullandıkları bankalara, sosyal medya hesaplarına, araç kayıtlarına ve bazı durumlarda işyeri bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Elde edilen verilerin daha sonra farklı suç modellerinde kullanıldığı belirtiliyor. Özellikle sosyal mühendislik yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında suçluların mağdura güven vermesinin temel nedenlerinden birinin, kişisel bilgilere önceden erişmiş olmaları olduğu değerlendiriliyor.





Sahte savcı ve bankacı tuzağı

Soruşturma dosyalarında en sık karşılaşılan yöntemlerden birinin “sahte banka görevlisi” ve “sahte savcı” aramaları olduğu kaydedildi. Adli kaynaklara göre dolandırıcılar, telefon numarası üzerinden ulaştıkları bilgiler sayesinde vatandaşların açık adreslerini, aile bireylerini ve banka bilgilerini konuşma sırasında kullanarak güven ortamı oluşturmaya çalışıyor. Bu yöntemle vatandaşların mobil bankacılık şifrelerinin ele geçirildiği, bazı olaylarda ise telefonlara uzaktan erişim uygulamaları yükletilerek banka hesaplarının boşaltıldığı ifade ediliyor.





Hesap kiralama sistemine dahil ediliyorlar

Telefon bilgilerinin yalnızca dolandırıcılıkta değil, yasa dışı bahis ve kara para organizasyonlarında da kullanıldığı belirtiliyor. Adli kaynakların aktardığına göre suç ağları, özellikle düşük gelirli vatandaşlar ile öğrencileri hedef alarak banka hesabı ve elektronik para hesabı kiralama sistemlerine dahil etmeye çalışıyor. Bu hesapların daha sonra yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasında, POS tefeciliğinde, hayali ürün satışlarında ve kripto para transferlerinde kullanıldığı değerlendiriliyor.





“Panel” sistemleri operasyon radarında

Emniyet birimlerinin son dönemde “panelcilik” olarak bilinen yasa dışı veri sorgu sistemlerine yönelik operasyonlarını artırdığı öğrenildi. Telegram ve Discord gibi platformlarda yayılan bu sistemlerin, farklı veri sızıntılarının bir araya getirilmesiyle oluşturulduğu değerlendiriliyor. Adli kaynaklara göre bazı panellerde yalnızca telefon numarası girilerek kapsamlı kişisel veri sorgulamaları yapılabiliyor.





Sosyal medya paylaşımlarına dikkat

Siber güvenlik uzmanları, vatandaşların bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Adli kaynaklar ise, telefonda kişisel bilgi paylaşılmaması, SMS doğrulama kodlarının kimseye verilmemesi ve uzaktan erişim uygulamalarının yüklenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıca kişisel bilgilerin sosyal medya platformlarında açık şekilde paylaşılmasının da suç ağlarının hedef belirleme süreçlerini kolaylaştırdığına dikkat çekiliyor.







