Eşinin sözünü dinlemedi: 2,5 milyon TL’lik dolandırıcılıktan son anda kurtarıldı

Telefon dolandırıcılarının hedefi olan İbrahim Şahin, saatler süren psikolojik baskı sonucu 2 milyon 500 bin TL’sini dolandırıcılara göndermek üzereyken polis ekiplerinin müdahalesiyle büyük kayıptan son anda kurtuldu.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında başladı. İbrahim Şahin’i telefonla arayan ve kendisini polis memuru olarak tanıtan kişi, sicil ve dosya numarası vererek güven sağladı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca telefonda kalan dolandırıcılar, Şahin’e banka hesapları, birikimleri ve mal varlığıyla ilgili sorular yöneltti.

Dolandırıcıların yönlendirmelerine inanan Şahin, bankada kiralık kasada bulunan altınlarını alarak bir sarrafta bozdurdu. Eşinin “Bunlara inanma, dolandırıcı olabilirler” uyarısına rağmen paniğe kapılan Şahin, altınlardan elde ettiği 2 milyon 500 bin TL’yi internet bankacılığı üzerinden verilen hesaba aktarmaya çalıştı.

Yüksek tutarlı işlemi şüpheli bulan banka görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bankaya gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda Şahin’i ikna etti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gönderilmek istenen paraya bloke konuldu.

Dolandırıcıların saatler boyunca “Operasyon yürütüyoruz”, “Seni takip ediyoruz”, “Devlet adına işlem yapıyoruz” gibi ifadelerle baskı kurduğu, zaman zaman tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öğrenildi.

Yaşadığı korku nedeniyle sağlık durumunun da etkilendiğini belirten İbrahim Şahin, eşinin uyarılarını dikkate almadığı için büyük pişmanlık yaşadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.








