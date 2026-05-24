Kurban dolandırıcılarına karşı uyarı: İletişim Başkanlığı vatandaşlara azami dikkat çağrısında bulundu

18:5124/05/2026, Pazar
Fotoğraf: Arşiv
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlarda sahte kurban bağışı kampanyaları ile sahte kurbanlık ilanları üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talep eden ve doğrulanmamış IBAN bilgileri kullanan hesaplara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, ödeme öncesinde satıcı bilgilerinin mutlaka doğrulanması çağrısı yapıldı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden; sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanları, sahte kapora talepleri ve sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşlarımızın dini ve manevi değerlerini suistimal etmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinin arttığı tespit edilmektedir. Vatandaşlarımızın, yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan, piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olması önem taşımaktadır. Ödeme işlemlerinde yalnızca gönderilen dekont görüntüsüne değil, banka hesabına paranın fiilen ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmelidir. Ödeme öncesinde satıcı ve hesap bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerekmektedir. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ilgili mercilere gecikmeksizin bildirimde bulunulması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.


