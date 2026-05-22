Kurban Bayramı öncesi gıda işletmelerine sıkı denetim

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Kurban Bayramı öncesinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrollerini aralıksız sürdürüyor.
Eskişehir genelinde tüketici sağlığının korunması, güvenilir ve kaliteli gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar 5996 Sayılı Kanun kapsamında yıl boyunca devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tüketimi artacak ürünleri dikkate alan ekipler; fırınlar, pastaneler, kasaplar, marketler, tatlı imalathaneleri ve restoranlar gibi gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri sıkı bir şekilde denetliyor.
Kurban etlerine yönelik hijyen kontrollerine ağırlık verildi
Bayram döneminde kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma hazırlama işlemlerinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle hijyen şartlarının sağlanması ve sürdürülebilirliğinin temin edilmesi amacıyla denetim çalışmalarına ağırlık verildi. Bayram öncesinde bu tür işletmelere öncelik verilerek tüm gıda işletmelerinde hijyen, ürün muhafaza şartlarının, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk yönünden resmi kontroller titizlikle gerçekleştiriliyor. Yetkililer, yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti.
Tüketicilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak adına yürütülen çalışmaların Kurban Bayramı süresince de kararlılıkla devam edeceği bildirildi.