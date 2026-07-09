İstanbul'a 1120'nci Aile Sağlığı Merkezi: Tedavi hizmetleri ortalama 7 dakika yürüme mesafesinde

Dün gerçekleştirilen açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sağlık yöneticileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Tedavi hizmetleri vatandaşa ortalama 7 dakika yürüme mesafesinde"

Törende konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul Valiliği, belediyeler ve hayırseverlerin katkılarıyla kentin dört bir yanında yeni sağlık tesislerinin hizmete kazandırıldığını belirtti.

Aile sağlığı merkezlerinin yalnızca muayene hizmeti sunmadığını vurgulayan Güner, vatandaşların birçok sağlık hizmetine yaşadıkları mahallede kolayca ulaşabildiğini ifade ederek, “Tedavi hizmetlerinde birçok sistemi ortalama 7 dakika yürüme mesafesinde vatandaşımızın ayağına getiriyoruz. Aile sağlığı merkezlerimizde 54 parametrede kan tahlili yapılabiliyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi veya Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde yapılan birçok laboratuvar hizmetine artık bu merkezlerden erişilebiliyor.” dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner

Arnavutköy’e yönelik sağlık yatırımlarının süreceğini belirten Güner, ilçeye yaklaşık 5 bin metrekarelik yeni bir sağlık kompleksinin kazandırılacağını açıkladı.

Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ihale sürecinin kısa süre içinde başlayacağını belirten Güner, yatırım programına alınan 500 yataklı yeni devlet hastanesine ek olarak mevcut Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin otopark alanına ilave hizmet binası yapılmasının planlandığını söyledi. Bu yatırımlarla ilçenin uzun yıllar sağlık altyapısı açısından önemli ölçüde güçleneceğini kaydetti.

Mahalle sakinlerine koruyucu sağlık hizmetlerinden aile hekimliği uygulamalarına kadar geniş yelpazede hizmet sunacak Durusu Şehit Polis Ayhan Ölçer Aile Sağlığı Merkezi’nin hizmete girmesiyle birlikte İstanbul’daki aile sağlığı merkezi sayısı 1120’ye ulaştı. Kent genelinde sürdürülen yeni yatırımlarla bu sayının yıl sonuna kadar daha da artırılması hedefleniyor.

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