Macaristan Başbakanı Magyar Erdoğan'ın hediyesi tabancayı paylaştı: Adıma kazınmış...

NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi Sinem Özler resmi davet menüsünü ve yaşadığı gururu anlattı: 'Tabakların hepsi boştu'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uluslararası heyetlere verilen resmi yemeğin menüsünü hazırlayan 3 şeften biri, Michelin listesinde de yer alan Sinem Özler oldu. Zirvenin tek kadın şefi olan Özler, Anadolu mutfağını yansıtan menüyle Türkiye'nin gastronomi mirasını dünya liderlerine tanıttıklarını söyledi. Özellikle içli köfte ve kabak çiçeği dolmasının imza yemeklerinden olduğuna dikkati çeken Özler, "Tabakların hepsi boştu. Bu, bir şef için çok mutluluk verici bir şey. O yüzden çok büyük bir gurur ve mutlulukla oradan ayrıldık" dedi.