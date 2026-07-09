Pakistan Başbakanı Şerif'ten terörle mücadele mesajı: Son militan etkisiz hale gelene kadar devam edecek

Londra'da şüpheliyi tutuklamaya çalışan polisler dalga konusu oldu: Kolayca motosikletine binip kaçtı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın en hareketli ve popüler noktalarından biri olan Soho Caddesi’nde kameralara yansıyan bir kaçış anı, sosyal medyada en çok konuşulan videolar arasına girdi. Caddede denetim yapan veya şüpheli bir durumu müdahale etmek isteyen iki polis memuru, bir motosiklet sürücüsünü gözaltına almak ya da durdurmak için harekete geçti. Ancak görevli memurların hamlelerine rağmen şahıs, polislerin elinden saniyeler içinde sıyrılarak amacına ulaştı.