Pakistan'da patlama sesleri: Güvenlik güçlerine ait karargaha saldırı

Pakistan’ın Karaçi şehrinde meydana gelen patlama ve yoğun silah seslerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yerel basına göre, kimliği henüz belirlenemeyen en az 4 militan, Pakistan’ın "Rangers" adlı yarı askeri güvenlik gücüne ait şehirdeki bir karargaha baskın düzenledi. Baskın sırasında tesisin dış güvenlik bariyerinde patlama meydana geldiği ve patlamanın etkisiyle çevredeki yüksek katlı apartmanlar ile konutların camlarının kırıldığı kaydedildi.