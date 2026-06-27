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Pakistan'da patlama sesleri: Güvenlik güçlerine ait karargaha saldırı

Pakistan'da patlama sesleri: Güvenlik güçlerine ait karargaha saldırı

20:5127/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
IHA
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Karaçi’de patlama meydana geldi, yoğun silah sesleri duyuldu
Karaçi’de patlama meydana geldi, yoğun silah sesleri duyuldu

Pakistan'ın Karaçi şehrinde duyulan patlama ve silah seslerinin arkasından askeri karargaha yönelik saldırı çıktı. Yarı askeri güç "Rangers" karargahının dış güvenlik bariyerinde meydana gelen patlamada çevre binalar hasar görürken, içerideki çatışma nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde meydana gelen patlama ve yoğun silah seslerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yerel basına göre, kimliği henüz belirlenemeyen en az 4 militan, Pakistan’ın "Rangers" adlı yarı askeri güvenlik gücüne ait şehirdeki bir karargaha baskın düzenledi. Baskın sırasında tesisin dış güvenlik bariyerinde patlama meydana geldiği ve patlamanın etkisiyle çevredeki yüksek katlı apartmanlar ile konutların camlarının kırıldığı kaydedildi.

Bir polis yetkilisi, "Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon yürüttüğü sırada tesis içinden aralıklı silah sesleri gelmeye devam ediyor" dedi.

3 ölü

Patlama ve silah sesleri ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ile gönüllü kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Olayda 3 paramiliter gücün hayatını kaybettiği, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi.


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